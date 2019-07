Alkemy sale al 100% di BizUp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alkemy ha perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione del rimanente 38% di BizUp, società operativa nel settore della creazione, sviluppo, implementazione e gestione di siti internet, portali web e siti mobile con la relativa programmazione informatica, indicizzazione, posizionamento e monitoraggio, e integrata operativamente e finanziariamente nel Gruppo Alkemy, che possiede una partecipazione di controllo pari al 62%.L', e precedente pertanto alla quotazione di Alkemy su AIM Italia, prevedeva già i termini delle opzioni put&call in forza delle quali Alkemy sarebbe diventata, nel 2019, l'unico socio di BizUp.Sulla base del citato contratto, il prezzo riconosciuto per il 38% è pari a 5,9 milioni di Euro, sulla base dell'Ebitda medio 2017-2018 al netto di ulteriori pattuizioni contrattuali., corrispondente a un multiplo di 4,3x l'Ebitda medio 2017-2018.Il pagamento del corrispettivo per il 38% di BizUp – il 95% del quale verrà effettuato contestualmente al passaggio delle quote e il rimanente 5% in tranche successive – sarà effettuato da Alkemy accedendo al finanziamento messo a disposizione da Mediocredito(per un totale complessivo della linea di 7 milioni di Euro).Il socio fondatore Matteo Monari ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer di BizUp e il socio fondatore Claudio Vaccaro si occuperà dello sviluppo del business su clienti strategici.