Alkemy lancia piano di fidelizzazione azionario per dipendenti

(Teleborsa) - Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha lanciato un piano di fidelizzazione azionario per i suoi dipendenti, chiamato progetto MyShare. La società offrirà loro la possibilità di destinare una percentuale della propria RAL per l'acquisto di azioni Alkemy sul mercato. Ogni 4 azioni detenute dal partecipante per almeno 3 anni, Alkemy ne assegnerà gratuitamente un'altra.

I dipendenti interessati potranno aderire tramite la piattaforma on-line Computershare, che permetterà di decidere la percentuale di RAL da destinare all'acquisto di azioni, di verificare il numero, il prezzo e il valore attuale delle azioni, di sospendere o revocare la partecipazione, di modificare la somma di investimento. Le azioni saranno custodite su un dossier titoli, intestato nominativamente a ciascun partecipante e gestito totalmente a spese di Alkemy.

"In occasione del nostro decimo anniversario, abbiamo lanciato un progetto che sottolinea il valore fondante di Alkemy, ovvero che la società è di chi ci lavora, attraverso un'iniziativa unica per un'azienda come la nostra - ha dichiarato l'AD Duccio Vitali - La vera forza di Alkemy è l'attenzione alle sue persone, attraverso la tutela e la promozione dei valori.

"La nostra società non si fonda su organigrammi né su organismi di potere, ma sul senso di responsabilità di ognuno - ha aggiunto - Lavorare ad un obiettivo comune, per generare valore nel tempo, è tra le più alte forme di condivisione. E per dire grazie a chi vorrà aderire all'iniziativa e acquistare azioni Alkemy, ne regaleremo una ogni 4 azioni già detenute".