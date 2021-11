Alkemy, Intermonte alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato il prezzo obiettivo su Alkemy, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, portandolo a 24,9 euro (da 23,6 euro) e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "Outperform". Gli analisti sottolineano che nel terzo trimestre del 2021 Alkemy ha registrato ricavi per 22,9 milioni di euro, in aumento del 48% su base annua e superiori ai 20 milioni di euro previsti. Sulla base dei risultati e della guidance, Intermonte si aspetta ora per l'intero 2021 entrate per 94 milioni di euro e un EBITDA adjusted di 10,3 milioni di euro.

Secondo gli analisti, Alkemy "ha registrato un altro trimestre in cui ha battuto le attese e aumentato la guidance, confermando il forte dinamismo del mercato finale, la trazione del rinnovato approccio go-to-market e l'efficacia delle azioni messe in atto dal management volte al miglioramento dell'efficienza/redditività". Secondo Intermonte, l'azienda dispone "del giusto portafoglio di servizi e dell'approccio go-to-market per sfruttare il trend positivo di trasformazione digitale".

Intanto, si registra una discreta performance per Alkemy nella seduta odierna: si attesta a 20,4, in aumento dello 0,99%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,62 e successiva a 21,17. Supporto a 20,07.