17 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Alkemy, società quotata sul segmento STAR e attiva nella trasformazione digitale del business delle aziende, ha registrato un fatturato consolidato del primo trimestre 2021 pari a 20,7 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto ai primi tre mesi del 2020, "grazie alla ripresa dell'attività di new business e all'aumento del fatturato medio per cliente dei clienti principali", sottolinea la società. L'EBITDA Adjusted è stato pari a 2 milioni di euro, in crescita del 532% rispetto agli 0,3 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso, mentre l'utile è stato di 0,5 milioni di euro, rispetto al risultato negativo pari a -0,6 milioni euro nel primo trimestre 2020.

Il flusso di cassa operativo del primo trimestre 2021 è stato positivo per 1,9 milioni di euro, rispetto ai -0,4 milioni di euro dei primi tre mesi del 2020, con l'incremento del flusso dovuto principalmente al miglior risultato operativo. La Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 31 marzo 2021 è negativa per -12,4 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto alla PFN negativa per -12,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

"Il primo trimestre del 2021 ha visto per Alkemy una prima inversione di tendenza. Con la ripartenza dell'attività di new business, Alkemy è tornata a crescere organicamente, anche grazie alla nostra nuova strategia di Go-to-Market - ha commentato l'amministratore delegato Duccio Vitali - Nel corso del 2021 e nell'arco di piano, ci aspettiamo che la crescita del fatturato sia accompagnata da un'ulteriore espansione del margine operativo, guidata dalla maggiore efficienza raggiungibile dal business lavorando su produttività, saturazione delle risorse e sinergie tra le diverse competenze, dalla minor incidenza degli SG&A sul fatturato grazie alle maggiori dimensioni dal gruppo, ed il focus su grandi clienti e su progetti a maggior valore aggiunto".