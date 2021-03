12 Marzo 2021

(Teleborsa) - Alkemy, società attiva nel campo della digital transformation e quotata sul segmento STAR di Piazza Affari, acquisirà il 51% di eXperience Cloud Consulting (XCC), specializzata in soluzioni di Cloud Computing in ambito CRM, dall'attuale socio di maggioranza Philmark Informatica.

Il valore complessivo dell'operazione è stimato in circa 2,75 milioni di euro e il closing è previsto entro la metà di aprile 2021. Il 51% del capitale sarà acquistato in base ad una valorizzazione di XCC pari a 5,6 volte l'EBITDA contabile 2020 e il pagamento del corrispettivo sarà effettuato per cassa.

L'operazione, spiega Alkemy, si iscrive nel percorso di "integrazione verticale in ambito Customer Experience", per internalizzare e rafforzare le competenze tecnologiche e la capacità di "accompagnare le aziende clienti non solo nel disegno, ma anche nell'implementazione tecnologica di progetti di trasformazione della Customer Experience".

"Con questa operazione diventiamo attori diretti nell'evoluzione della Customer Experience dei nostri più grandi clienti e più competitivi a livello di mercato internazionale nei settori in cui la relazione con i loro consumatori è cruciale, come ad esempio banking & insurance, telco, media e utilities", ha commentato Duccio Vitali, CEO di Alkemy.