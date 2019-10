Alitalia volerà su Haneda (Giappone) da marzo 2020

(Teleborsa) - L'autorità dell'aviazione civile italiana ha affidato ad Alitalia i diritti di traffico per volare sull'aeroporto di Tokyo Haneda a partire dal 29 marzo 2020. Da quella data, pertanto, il collegamento giornaliero Roma-Tokyo di Alitalia atterrerà e decollerà dall'aeroporto a circa 20 chilometri a sud della capitale del Giappone.



Haneda è inoltre il principale hub per i voli nazionali di All Nippon Airways (ANA), la compagnia aerea con cui Alitalia ha avviato dal 2018 un accordo di codesharing sui collegamenti fra l'Italia e il Giappone e su alcune rotte domestiche giapponesi. Il trasferimento del volo Roma-Tokyo su Haneda garantirà a tutti i viaggiatori connessioni ancora più comode e veloci fra il collegamento Alitalia e i voli nazionali di All Nippon Airways.