Alitalia, via libera del Governo all'ingresso del Mef nel capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'annuncio, da parte del, dell'anche. È quanto si apprende a conclusione delalla presenza del, delCon una nota, Palazzo Chigi ha fatto sapere che "si è convenuta laa condizione della sostenibilità del piano industriale e in conformità con la normativa europea".Il ritorno del Tesoro in Alitalia (ne era uscito nel 2009 con la privatizzazione) sembra seguire, con lo Stato azionista diretto e alcuni partner industriali per adottare insieme le decisioni strategiche. Le modalità dell'intervento pubblico sono ancora da definire, ma tra le ipotesi c'èche deve essere rimborsato allo Stato entro giugno. In ogni caso, sia con un investimento diretto del Tesoro sia convertendo il prestito-ponteche esigerà un intervento a condizioni di mercato.Maggiori dettagli potrebbero arrivare, oggi, nell'