Alitalia, oggi vertice al Mise con i commissari ed Fs: sul tavolo lo slittamento della scadenza per la vendita

Rimane il nodo il nodo dell’accordo con il “quarto socio”, necessario per completare la cordata alla quale lavorano le Fs, l’unica società ad aver presentato ufficialmente un’offerta ai commissari per rilevare le attività di Alitalia. «Ci sono buone notizie in dirittura di arrivo, questa sarà una settimana cruciale in cui bisognerà fare delle scelte importanti», ha commentato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio su Radio 102.5. «Speriamo arrivino buone notizie», ha ripetuto sulle offerte per la compagnia di bandiera che tardano ad arrivare.

Potrebbe essere deciso già oggi nella riunione convocata in tarda serata al Mise, il nuovo rinvio della scadenza per la vendita di Alitalia, al momento fissata al 15 giugno. In realtà, si tratta di un vertice di natura tecnica con i commissari straordinari e i vertici di Ferrovie dello Stato, ma è evidente che sarà un appuntamento cruciale per fare ilpunto della situazione su un dossier, la presentazione dell’offerta finale di Ferrovie dello Stato per il salvataggio di Alitalia, che non sembra aver trovata la quadratura del cerchio.