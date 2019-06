Alitalia, vertice al MISE nel pomeriggio

(Teleborsa) - "Siamo spero in dirittura d'arrivo, spero con buone notizie". Con queste parole il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha affrontato la questione del salvataggio di Alitalia.



"E' una settimana cruciale, in cui dovremo fare delle scelte", ha detto il vicepremier in una intervista a radio Rtl 102.5.



Frattanto, fonti anticipano che è previsto nel pomeriggio alle 16 un vertice al MISE con i commissari della compagnia ed FS Italiane, per esaminare la questione, in vista della scadenza del 15 giugno (sabato) per la presentazione di un'offerta coordinata dal Gruppo Ferroviario. L'incontro dovrebbe avere natura tecnica. © RIPRODUZIONE RISERVATA