© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo quanto recentemente reso noto, e. Questo almeno è quantoin una nuova e precisa nota,, ritiene opportuno fornire alcuni elementi di conoscenza sulla propria storia e dimensioni: USAerospace Partners è stata fondata nel 2002 a Burleson, in Texas. Ha sei sedi operative negli Stati Uniti d'America ed è presente in cinque Paesi del mondo, fra, in Europa, Austria e Islanda. Ha un net value di 386 milioni di euro".La Presidente della società,, come spiega poi la nota,con un importante istituto finanziario statunitensee di credere che all'interno della stessa ci siano tutte le competenze necessarie per il suo rilancio.