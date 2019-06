Alitalia: terminato incontro al MISE, non si è parlato di proroga

(Teleborsa) - E' terminato l'incontro al Ministero dello Sviluppo economico sul dossier Alitalia. "Non si è parlato di proroga" rispetto al termine del 15 giugno, ha detto il Commissario Straordinario, Daniele Discepolo, mentre l'altro Commissario Stefano Paleari, ha riferito che si è trattato di un "incontro tecnico". Il 15 scadono i termini per la presentazione di un`offerta delle Fs.



All'incontro al Ministero di via Veneto, durato oltre un'ora, hanno partecipato i tre Commissari di Alitalia e l'AD di Fs, Gianfranco Battisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA