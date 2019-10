Alitalia, sindacati piloti ritengono indispensabile piano industriale solido e duraturo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Idi andare avanti con il progetto dellae approfondire gli aspetti collegati allaA questo proposito la, Federazione che riunisce il personale di, "ritiene essenziale che FS ed Atlantianei prossimi giorni tutti glidelle opzioni avanzate dai due possibili partner industriali,".I sindacati dei piloti chiedono in particolare che "si arrivi rapidamente all'per rilanciare la Nuova Alitalia sul mercato in modo stabile e duraturo"."La d- si sottolinea - dovrà garantire la capacità diciali derivanti dalle potenzialità dei flussi turistici e business da e per il nostro Paese. Solo così Alitalia potrà ritornare ad avere il suoal servizio della mobilità dei cittadini ed ungarantito da un".