Alitalia: si va verso il nuovo prestito ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Governo si appresta a varare il nuovo prestito ponte a favore didel valore didi euro. La ciambella di salvataggio, già introdotta nel decreto fiscale, viene lanciatoche avrebbe dovuto dare vita alla Newco.Si tratta di un prestito a titolo oneroso della durata di sei mesi,, il debito di Alitalia nei confronti dello Stato sale a 1,3 miliardi con l'aggiunta degli interessi. Quegli stessi che avrebbero assegnato alla quota del 15 per cento della Newco qualoraavessero trovato l'accordo e individuato il partner industriale, condisponibile all'equity e, come ribadito la scorsa settimana, solo a un accordo commerciale e operativo.Gli orizzonti,, non appaiono nitidi e lo stesso sciopero annunciato dai sindacati per il prossimo 13 dicembre