Alitalia seconda in Europa per puntualità e regolarità dei voli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo dice una analisi effettuata da, società americana indipendente che ogni mese stila la classifica di tutte le principali compagnie aeree del mondo per puntualità e regolarità.Con, Alitalia è risultata nel 2018 lae si è posizionata all'. L'indice di puntualità di Alitalia è stato per tutti i 12 mesi del 2018 sempre più alto rispetto alla media delle compagnie europee e di quelle mondiali.Inoltre, nel 2018 Alitalia ha conquistato anche ildei propri voli, con unFlighstats, nel rilevare le ottime performance operative della compagnia italiana nel 2018, ha attribuito unche attesta la posizione di Alitalia sul podio dei vettori europei più efficienti.FlightStats è una delle poche società di rilevazione che monitora per ciascuna compagnia la quasi totalità dei voli effettuati.Per la rilevazione della puntualità, viene usata la metodologia "A14" ovvero con una tolleranza in arrivo di 14 minuti rispetto all'orario di atterraggio previsto. Per regolarità si intende il numero di voli effettuati rispetto a quelli pianificati. In altre parole, una compagnia più regolare è quella che effettua meno cancellazioni di voli.