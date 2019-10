​Alitalia, Mise: arrivata la lettera, perplessità dal ministro

È arrivata al Ministero dello sviluppo economico la lettera dei commissari straordinari di Alitalia. Lo fanno sapere all'agenzia Ansa fonti del Mise (ministero dello Sviluppo economico), precisando che nella missiva è «manifestata perplessità, condivisa dal ministro Patuanelli, sulla mancata presentazione dell'offerta e richiesta di 8 settimane giudicata distonica rispetto alla stessa richiesta di proroga precedente, in cui si chiedeva un dilazionamento al 30 ottobre».

«La lettera dei commissari straordinari di Alitalia è letta come il punto di non ritorno e una possibile proroga sarà subordinata a condizioni». Lo fanno sapere all'agenzia Ansa fonti del Mise. I commissari di Alitalia «richiedono una interlocuzione diretta e immediata con l'offerente». Lo si apprende da fonti del Ministero dello sviluppo economico, che precisando che «sulla valutazione del Dicastero peserà a questo punto la lettera di Atlantia» (del 2 ottobre, in cui la società metteva in relazione il dossier Alitalia con quello della concessione, ndr.).



