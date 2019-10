Alitalia, Atlantia: ok andare avanti per piano condiviso

Il cda di Atlantia ha deliberato la «disponibilità a proseguire il confronto per la definizione di un piano industriale condiviso, solido e di lungo periodo per il rilancio di Alitalia e, quindi, l'intenzione di Atlantia di partecipare alla formulazione di un'offerta vincolante per l'acquisto di Alitalia, qualora venga finalizzata la costituzione di una Newco. Atlantia è disponibile a partecipare alla formulazione dell'offerta vincolante per Alitalia, ma questa partecipazione «non può prescindere da ulteriori approfondimenti, che la società ritiene possano essere soddisfacentemente superati con ulteriori sessioni di lavoro». Lo comunica la società in una nota al termine del cda.

Leggi anche Alitalia: 15 ottobre giornata decisiva anche se ricca di incertezze

Leggi anche Alitalia, il salvataggio sbloccato dal vertice tra Conte e Atlantia

I quattro punti. Sono quattro i temi su cui Atlantia ritiene necessario un approfondimento per arrivare alla formulazione dell'offerta vincolante: «l'individuazione di un Partner Industriale che partecipi al capitale della Newco con una quota significativa; la definizione finale del piano industriale della Newco, condiviso e fatto proprio dal partner industriale che dovrà assumere un ruolo determinante nella responsabilità di gestione ed implementazione dello stesso; il raggiungimento di un accordo sull'assetto di governance e sul top Management della Newco con gli altri soci; la definizione di un assetto azionario di Newco che veda Atlantia come socio di minoranza e, conseguentemente, senza un coinvolgimento nella gestione corrente della stessa al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse, detenendo Atlantia la quasi totalità della partecipazione al capitale di Aeroporti di Roma spa». La newco per Alitalia va costituita con «la partecipazione anche di una primaria compagnia aerea che apporti competenze commerciali, di network, operative, tecniche, di gestione e di management, che si impegni a condividere e far proprio il piano industriale, oltre a sottoscrivere una quota di capitale nella Newco». Lo si legge nel comunicato diffuso da Atlantia al termine del cda.

Gestione a commissari fino al closing. L'Amministrazione Straordinaria di Alitalia va «messa in condizione di gestire i complessi aziendali fino al closing dell'operazione e il necessario turnaround organizzativo, anche attraverso idonei strumenti di mitigazione sociale». È una delle esigenze evidenziate dal il consiglio di amministrazione di Atlantia. Il cda, si legge nella nota, «sottolinea l'importanza che venga trovata adeguata soluzione ad alcune tematiche di contesto, essenziali per consentire la formulazione di un'offerta vincolante»: tra queste, oltre all'aspetto della gestione commissariale, «la 'clearancè comunitaria in merito ai provvedimenti finanziari adottati in favore di Alitalia, e le iniziative istituzionali necessarie per consentire ad Alitalia l'armonico sviluppo del piano industriale a condizioni di mercato»



Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA