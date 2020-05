Alitalia riapre la rotta tra Roma e New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal 2 giugnoripristina i, riattiva anche quelli tra la capitale e le destinazioni di Madrid e Barcellona e i voli tra Milano e sud Italia. In totaleeffettuando il 36% di voli in più rispetto a maggio., due voli al giorno con Bari, Catania e Palermo quattro collegamenti al giorno in Continuità Territoriale con Cagliari, Alghero e Olbia.Dale frequenze dei voli con Cagliari passano da 4 a 6 al giorno, ma già da domani 21 maggio aumentano le frequenze giornaliere con Catania e Palermo (da 6 a 8). Nel mese di giugno Fiumicino sarà collegato anche con Alghero, Bologna, Bari, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Torino, Venezia e, all'estero, con Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Monaco, Parigi e Zurigo., al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.Alitalia ha annunciato che proseguirà le operazioni cargo con la Cina nei mesi di giugno e luglio.