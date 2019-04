Alitalia, prorogato termine offerta FS Italiane al 30 aprile

(Teleborsa) - E' stato prorogato il termine per la presentazione dell'offerta vincolante del Gruppo FS Italiane per Alitalia, che viene fatto slittare di un mese al 30 aprile 2019 dal 31 marzo originariamente previsto.



La proroga concessa dai commissari straordinari era stata chiesta dal Gruppo FS, con lettera inviata al Mef ed ai commissari stessi, in cui si chiedeva un rinvio anche più lungo.



E sempre con lettera i commissari avrebbero dato l'assenso alla proroga di 60 giorni, sentito anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto riferito da fonti vicine alla trattativa.









