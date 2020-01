Alitalia, primo incontro tra Leogrande e sindacati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ilIl vertice, che si è tenuto nel quartier generale della compagnia a Fiumicino, è stato definito un "", dal segretario nazionale della"Abbiamo in particolare espresso - riferisce il segretario nazionale della Filt - lache, se non rinnovato, può avere preoccupanti conseguenze sull'occupazione e sui ricavi della compagnia. Inoltre abbiamo fatto notare lache può avere anche conseguenze sugli ammortizzatori sociali di cui usufruiscono attualmente oltre 1000 addetti della compagnia".. "Durante l'incontro, programmato per affrontare in termini operativi alcuni temi considerati preliminari ed imprescindibili per impostare il rilancio della compagnia (proroga Cigs, finanziamento Fondo di Settore, Cartelle Esattoriali ricevute dal Personale Navigante) èanche rispetto alle scelte che il Vettore dovrà necessariamente operare nel prossimo futuro in ordine alla riorganizzazione aziendale, network ed alleanze".- aggiungono Anpac e Anpav -. Nei prossimi giorni verranno programmati ulteriori incontri: la struttura commissariale affidata al DG Zeni sta proseguendo il lavoro di approfondimento e analisi della 'macchina Alitalia' con l'obiettivo di portarla quanto prima fuori dall'Amministrazione Straordinaria, verso la definizione di un assetto societario tale da consentire di pianificare interventi sulla flotta che, allo stato attuale, risulterebbero impraticabili".