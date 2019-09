Alitalia primo dossier sul tavolo del MEF

(Teleborsa) - L'entrata in carica del secondo Governo Conte è accompagnato da una serie di dossier tuttora aperti. Prima di tutti quelli relativi alla presentazione dell'offerta vincolante per la Newco Alitalia.



Nei giorni scorsi Teleborsa ha dato notizia dello slittamento del vertice in programma negli Stati Uniti nella sede di Delta Air Lines, il partner industriale che affianca la capofila Fs e Atlantia, con aggiunta del Mef che convertirà una quota del prestito ponte per partecipare alla cordata.



È chiaro da tempo che la scadenza del 15 settembre sarà aggiornata almeno a fine mese, se non addirittura di ulteriori trenta giorni. Tutto dipenderà dalla definizione del piano industriale, degli assetti e della condivisione delle strategie operative. Probabile un confronto immediato tra Mef e soci della Newco. © RIPRODUZIONE RISERVATA