Alitalia, prestito ponte legato a efficientamento e riorganizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il ministroha affidato ai tre commissaril'incarico di mettere in atto interventi didella compagnia aerea, creando le premesse per procedere nel corso del prossimo anno allaSulla base di tale strategia ilapproverà in serata il decreto per conferire ad Alitalia il nuovoper garantirne la continuità.Il finanziamento, come il precedente da 900 milioni erogato nel 2017, ècalcolati in riferimento al tasso Euribor a sei mesi. Con questa impostazione il CdM intende mettere a disposizione dei commissari il tempo necessario a operare per la ristrutturazione della compagnia aerea e nel contempo evitare che la UE giudichi il prestito come aiuto di Stato.Il Governo ha indicato il termine delper ildi cessione di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner.