Alitalia, 2 milioni di passeggeri nel mese di agosto

Dati positivi per Alitalia. Nel mese di agosto sono cresciuti sia i ricavi da traffico passeggeri che il numero dei viaggiatori di Alitalia. La compagnia italiana ha registrato un incremento del 2,5% dei ricavi da traffico passegger rispetto all'anno precedente. Da gennaio ad agosto del 2019 si rileva, inoltre, un aumenti dei ricavi da traffico passeggero del 2% a confronto con l’identico periodo del 2018. Sono cresciuti anche i passeggeri: Alitalia ha trasportato anche ad agosto oltre 2 milioni di viaggiatori, un dato in crescita dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.I risultati dell’ottavo mese di quest’anno sono stati trainati dalle ottime performance dei voliintercontinentali. Nel settore dei collegamenti di lungo raggio Alitalia ha registrato ad agosto unincremento del numero di viaggiatori del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2018 e del 7,3% suagosto 2017. I passeggeri trasportati sui voli intercontinentali sono stati 288.667, cifra maitoccata dal 2009 ad oggi. Numeri che hanno determinato anche una crescita dei ricavi - semprerelativi al settore dei collegamenti di lungo raggio - del 4,3% rispetto allo stesso mese del 2018.Nei primi otto mesi del 2019, il segmento dei voli di lungo raggio ha visto un incremento deiricavi del 4,7% e dei passeggeri pari al +4%.Parallelamente ai risultati economici, anche le performance operative della Compagnia italianasi confermano positive. Dalle analisi di FlightStats, autorevole società indipendente Usa,emerge che nel periodo gennaio-agosto di quest’anno Alitalia è la seconda compagnia piùpuntuale in Europa con l’83,5% dei voli atterrati in orario.