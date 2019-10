Alitalia, oltre 190 voli cancellati per lo sciopero

(Teleborsa) - Oltre 190 voli Alitalia cancellati per lo sciopero indetto dai sindacati nella giornata di oggi. La società tuttavia afferma che potrebbero esserci ripercussioni anche sulla mobilità aerea del 10 ottobre.



Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di reindirizzare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.







