Alitalia, nonostante l'intesa FS chiede altre 8 settimane per l'offerta

(Teleborsa) - All'indomani della disponibilità a essere attori del, dichiarata da FS e Atlantia, ci si interroga su quanto dovrà durare e quale peso economico comporterà il periodo transitorio richiesto per il closing dell'operazione finanziaria finalizzata alla creazione della Newco., a fronte delle paventate "almeno" otto settimane di tempo richieste dal Gruppo Ferrovie dello Stato per definire il nuovo corso e impegnare il partner industriale (Delta Air Lines, n.d.r.),. Cosa che il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) non sembrerebbe intenzionato a concedere., ovvero accelerare, per scongiurare la perdita di risorse e conservare il trend positivo che Alitalia sta registrando soprattutto sul lungo raggio.hanno infatti concluso i rispettivi Consigli di amministrazione condividendo la. Sebbene entrambi non facciano esplicitamente cenno a, il vettore Usache affiancherà l'operazione salvataggio di Alitalia e sosterrà la crescita e l'organizzazione del nuovo assetto. A formare ilsarà anche il MEF con la prevista quota del 15%, corrispondente ai 150 milioni di euro di interessi sul prestito ponte accordato a Alitalia, mentre se Delta Air Lines non sarà disposta a investire più di 100 milioni, FS e Atlantia copriranno ciascuna il 37,5%. Tuttavia nelle prossime ore sarebbe in programma un ultimo tentativo per convincere la compagnia americana a salire al 12% permettendo così a FS e ad Atlantia di attestarsi sul 35.con proposta di partnership, che si eracon una, e una serie dicon le parti. Soprattutto per la mancanza di volontà di entrare a far parte del capitale azionario della Newco.. Nonostante un esplicito commento favorevole al vettore tedesco pronunciato dal patron Luciano Benetton, proprietario di "Sintonia", principale azionista di Atlantia e holding operativa della famiglia veneta. Del resto i tedeschi avevano da sempre manifestato, ma verso una compagnianel numero, con almenoi, e soprattutto senza presenza delloOra, dopo il pronunciamento di volontà dei CDA FS e Atlantia,dell'operazione, come sollecita il Governo. Nel frattempo iche stanno gestendo l'amministrazione straordinaria dovranno preparare il. Ma le almenodai due principali attori, anche se i nodi da sciogliere a partire da flotta e rotte non sono certo pochi.