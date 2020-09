© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferma in pista. Con il freno tirato e i motori accesi. E' bloccato il decollo della Nuova Alitalia di Stato. Uno stop imposto dello scontro tra i 5Stelle e tra quest'ultimi e il Pd. Una battaglia di potere per piazzare i propri uomini nel board della compagnia che, è noto, dovrà gestire 3 miliardi per rilanciare in grande stile il vettore. I grillini, anzi una parte del movimento (in particolare la senatrice Giulia Lupo) sponsorizzano per il cda il direttore generale Giancarlo Zeni che invece non piace all'ad Fabio Lazzerini, al Pd e nemmeno al ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli.