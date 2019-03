Alitalia, nel 2018 ricavi da vendite digitali +18% a 659 mln

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'andamento "a doppia cifra" è proseguito anche nei primi due mesi del 2019".. Il 2018 è stato anche un anno record per le accettazioni digitali: sono stati effettuati 9 milioni di check-in online (attraverso la App Alitalia, il sito Alitalia.com e i chioschi self check-in all'aeroporto),Suinazionali e internazionali,, come nei collegamenti fra. Sui voli AlitaliaMilano-Londra la quota delle accettazioni, mentre daL'aumentata domanda online è anche