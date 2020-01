© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ribadisce la possibilità concreta diin seguito agli incontri "positivi" avuti finora con FS e Atlantia, che non hanno però consentito finora diLo ha chiarito il rappresentante per la compagnia tedesca,, presidente e ceo di Air Dolomiti, in audizionesul dossier Alitalia. Oggi verranno ascoltati anche il commissario Leogrande e il Ministro Paola De Micheli. Nei prossimi giorni saranno sentiti anche gli altri possibili partner, fra cui Delta Air Lines."Dal nostro punto di vista per un rilancio di Alitalia è", ha affermato Eberhart, aggiungendo "Alitalia e Lufthansa insieme avrebbero una buona opportunità di creare il sistema d'aviazione più forte in Europa"."Il marchio Alitalia è motivo di orgoglio e prestigio", ha detto il rappresentante di Lufhtansa, aggiungendo cheEberhart ritiene però che unper Alitalia e che "solo così guadagnerà il tempo necessario e partendo da unaavrà unatra i tre sistemi più forti in Europa" (IAG, Air France-KLM, Lufthansa). "Noi riteniamo che sia giusto cominciare subito con una- ha sottolineato - che è un compito di 360 gradi, pluriennale e che". Un piano che poggia su un ", maggior utilizzo del personale e delle macchine".Il rappresentante della compagnia tedesca ha fatto cenno anche al ruolo dell'aeroporto di, che definisceper il rilancio dell'Alitalia.