Alitalia, Leogrande atteso al MISE per fare il punto sulle prospettive

(Teleborsa) - E' in calendario per oggi, 17 dicembre 2019, l'attesofra il commissario straordinario di Alitalia,, ed il Ministro dello Sviluppo economico, che segnache dovrà portare asecondo la strategia dominante, che punta alla(linea volo, manutenzione, servizi di terra) per consentire gradualmente ilE' questa la condicio sine qua non perchépossa avviare unache, in ogni caso,, ovvero quando il commissario Leogrande avrà portato a termine il compito affidatogli dal Ministro Patuanelli.Prima della fine dell'anno è attesa ladel decreto che dovràe servirà a tenere in vita la compagoiNel frattempo, si valuterà, quello di Delta Air Lines e Air France-KLM, perdi Lufthansa, che comprende United Airlines. Unche, nelle prospettive manifestate dal vettore tedesco, promette di dareLada 113 a 90 aeromobili, mentre si punta adei servizi di terra e di manutenzione, che comprendono. E' naturale che il piano di ristrutturazione dovrà essere, che esigono garanzie occupazionali e prospettive durature per i lavoratori.Lanon potrebbe comunque attuarsi prima dell'inizio dellaResta da capire se e quando la compagnia aerea tedesca deciderà diAlitalia, magari facendo rientrare in gioco Atlantia.