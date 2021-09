Alitalia-Ita, manifestazione alla sede di Roma: sindacati contro nuovo contratto

Lunedì 20 Settembre 2021, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 19:57

Si è conclusa, senza aver raggiunto un accordo, la trattativa tra i sindacati e Ita. Per questo, le sigle stanno manifestando per le strade della sede dell'azienda all'Eur a Roma. «I sindacati hanno unitariamente deciso di non abbandonare il tavolo di trattativa sino a che l'azienda non accetterà di avviare un confronto serio e costruttivo, privo di iniziative unilaterali. La mobilitazione che dovrà garantire pieni livelli occupazionali e l'applicazione del contratto collettivo di lavoro diviene pertanto permanente». Lo dichiarano tutte le sigle sindacati di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ug, Usb, Fast Confsal e le associazioni professionali Anpac, Anpav, Anp e Navaid.

Ita, mobilitazione permanente

Da Ita solo «porte sbattute in faccia» e quindi «avanti con il presidio» sotto la sede della compagnia aerea. È acnora una nota Usb ad annunciare la prosecuzione della mobilitazione che domani si trasformerà in una manifestazione a San Silvestro. «Nell'incontro di oggi Ita il presidente Alfredo Altavilla ha chiuso ogni possibilità di confronto con il sindacato che, dopo quasi un mese di incontri, ha chiesto di dare un'impostazione diversa a quanto è stato fatto finora».

«Il governo ha la responsabilità di aver scelto una rigidità estrema, al punto di rifiutarsi di dare una risposta alla richiesta di prolungare la Cigs in scadenza il 22 settembre, e di essersi sottomesso ai diktat europei e, non ultimo, di aver scelto la persona sbagliata nel momento sbagliato per gestire la partenza di Ita», prosegue la nota Usb che punta il dito contro la decisione, confermata ancora oggi, di procedere con regolamento aziendale nelle assunzioni sulla scorta della selezione avviata sin dal 26 agosto. «Avanti tutta nella realizzazione di quello che si preannuncia come un macroscopico flop industriale. Una scelta folle e sbagliata contro i lavoratori di Alitalia, che si commenta da sola, alla quale Usb reagirà con ogni mezzo a sua disposizione», conclude la nota.