Alitalia, dal 26 agosto in vendita biglietti Ita: primi voli il 15 ottobre

Ita avvierà nella giornata di giovedì 26 agosto le vendite dei biglietti per i propri voli che partiranno dal 15 ottobre. Lo si legge in una nota. L'avvio della commercializzazione dei biglietti segue il conseguimento delle certificazioni (Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Esercizio) che ITA ha ottenuto dall'Enac il 18 agosto. Contestualmente, dalla mezzanotte di oggi, secondo quanto si apprende, Alitalia non venderà più biglietti aerei per i voli successivi al 15 ottobre.

Alitalia, Ita può decollare: Enac rilascia certificato operatore aereo e licenza trasporto

Ita, dal 26 agosto in vendita i biglietti

Ita avvierà le proprie attività con 2.800 dipendenti, come si legge nella comunicazione inviata dall'azienda ai sindacati in vista dell'avvio del confronto. L'organico «inizialmente necessario per l'avvio delle attività» è «pari, secondo il Piano industriale, a 2.800 dipendenti», spiega ITA, che si dice «disponibile» a comporre l'organico «valutando anche le candidature all'assunzione eventualmente presentate dagli attuali dipendenti di Alitalia Sai». Il Piano prevede poi che la società possa «successivamente incrementare l'organico iniziale», fino al «raggiungimento del numero complessivo massimo di circa 5.750 dipendenti nel 2025».

La comunicazione dell'azienda

L'organico per l'avvio delle attività sarà composto da circa 1.550 dipendenti del personale navigante e circa 1.250 di personale di terra, si legge nella comunicazione, in cui ITA spiega che con la disponibilità a valutare anche le eventuali candidature degli attuali dipendenti di Alitalia, «potrà concorrere ad attenuare l'impatto occupazionale della finalizzazione del programma liquidatorio dell'amministrazione straordinaria». La possibilità di incrementare successivamente l'organico iniziale, si precisa nel documento, sarà legato all' «andamento effettivo delle attività e del mercato».