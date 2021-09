Lunedì 6 Settembre 2021, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 19:30

Un euro. Non un centesimo di più. Sembra uno scherzo ma dopo mesi di trattative il commissari straordinari di Alitalia hanno accettato l’offerta per il ramo “aviation” da parte di Ita. Un prezzo simbolico per un perimetro che comprende 52 aerei, 2.800 tra piloti e assistenti di voli, slot, codici di volo e altri asset minori. A svelare l’esborso sono stati proprio il presidente della newco Alfredo Altavilla e l’ad Fabio Lazzerini che hanno mostrato ieri ai sindacati la lettera di accettazione. Si tratta di un passo decisivo per il decollo della nuova compagnia il 15 ottobre

Alitalia, fondo da 100 milioni per il rimborso dei biglietti post 14 ottobre