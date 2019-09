Alitalia, incontro al Mise il 18 settembre

(Teleborsa) - Il Mise convoca un tavolo su Alitalia per il prossimo mercoledì 18 settembre. La riunione sarà presieduta dal ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuelli e, secondo quanto si apprende, vedrà la partecipazione di sindacati, associazioni professionali, commissari straordinari, insieme ai ministeri delle Infrastrutture e trasporti e del Lavoro e alla Regione Lazio. Nel vertice si farà il punto sulla situazione dell'ex compagnia di bandiera in amministrazione controllata. © RIPRODUZIONE RISERVATA