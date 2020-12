© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le preoccupazioni della siglain merito al piano industriale della newco direstano sul tavolo. Non sono servite infatti le rassicurazioni arrivate dall'incontro con"Abbiamo potuto avere alcuni approfondimenti rispetto alcuni numeri del Piano, che a regime nelprevede unaditotale (di cui 26 di Lungo Raggio), più dei 95 apparsi sulla stampa, ma i dipendenti sono confermati essere 9.500, come preannunciato, peggiorando persino il rapporto aerei/dipendenti – si legge in una nota diffusa dal sindacato autonomo – Siamo tuttora in attesa di una serie di ulteriori informazioni rispetto a dati nevralgici che non ci sono stati ancora forniti, mentre non sono state toccate le questioni relative a occupazione, salvaguardie e diritti dei lavoratori"."Al momento il quadro presentato conferma una compagnia che a regime avrà dimensioni inadeguate – ha continuato Usb – con un assetto di flotta simile all'attuale, con unper aereo molto risicato, senza recupero delle lavorazioni, a partire dalle manutenzioni, che si concentrerà susenza citare Malpensa, che non ha ancora piani concreti per il cargo". Nessun passo in avanti rispetto a quanto osservato fino a questo momento, ha sostenuto il sindacato che ha fatto notare l'assenza di un qualsiasi riforma del trasporto aereo e prefigurando per la newco un'acquisizione da parte delle major europee."I lavoratori non accetteranno di essere un'altra volta vittima di una Ita-lietta che, nascendo con, deve porsi ben altri obiettivi – ha concluso il sindacato – Usb convocherà una primae aperta davanti al Parlamento nei primi giorni di gennaio in occasione con l'avvio della discussione in Parlamento sul Piano industriale di Ita".