Alitalia, il ministro Patuelli incontra i commissari

(Teleborsa) - Primo incontro conoscitivo tra il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e i commissari di Alitalia. Secondo fonti qualificate, non sono state prese decisioni anche in vista dell'imminente scadenza del 15 settembre dei termini per l'offerta vincolante e il piano industriale di Fs, Atlantia, Delta e Mef.



Una nuova riunione proprio su questo potrebbe tenersi nei prossimi giorni: da domani, infatti, secondo quanto si apprende, il ministro inizierà ad affrontare i vari dossier che fanno capo al Mise. © RIPRODUZIONE RISERVATA