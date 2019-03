(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane sta proseguendo le interlocuzioni con un ristretto numero di player industriali "al fine di determinare le condizioni per la formazione di una compagine azionaria che si candida a rilevare gli asset di Alitalia".



È quanto si legge in una nota emessa dal gruppo in merito all'interessamento sulla compagnia aerea. "I progressi compiuti in questi mesi necessitano di ulteriori approfondimenti per giungere alla definizione di un modello industriale sostenibile", conclude la nota.