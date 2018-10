Alitalia: Fs convoca Cda nel pomeriggio

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato prova ad accelerare sul dossier Alitalia anche se la partita è tutt'altro che semplice e sull'operazione in generale non mancano perplessità e dubbi.



ANTICIPATO CDA PREVISTO PER DOMANI - E' stato, infatti, convocato per oggi pomeriggio alle 16.30, il Consiglio di Amministrazione, proprio per esaminare il dossier Alitalia. Inizialmente la convocazione era prevista per domani, ma ci sarebbe stata un'accelerazione, appunto, nelle ultime ore. Non è ancora chiaro se al termine del cda verrà formulata un'offerta vincolante per la compagnia o se serviranno ulteriori approfondimenti.



Un quadro, come detto, piuttosto delicato visto che c'è da superare anche uno scoglio tecnico affatto secondario: ossia, la modifica dello statuto del gruppo ferroviario, che al momento non prevede nel suo oggetto sociale l'investimento nel settore aereo.