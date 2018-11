Alitalia, Battisti: ottimista sul progetto, segno di Paese moderno

(Teleborsa) - "Sono ottimista sul progetto perché credo sia il segno di un Paese moderno". Lo ha detto l'amministratore delegato delle Fs, Gianfranco Battisti, parlando dell'offerta per l'acquisizione di Alitalia, sempre dopo la conclusione del Festival della Cultura Paralimpica alla stazione Tiburtina di Roma. "Stiamo incontrando i rappresentanti di molte compagnie aeronautiche - ha spiegato Battisti - e c'è un interesse legato a una idea di progetto intermodale sui trasporti".



Sui tempi necessari per la due diligence legata all'offerta, l'Ad e Dg di Fs ha precisato: "C'è ancora tempo, non appena avremo finito lo comunicheremo". Ultimo aggiornamento: 21:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA