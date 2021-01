© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Troppo basso il numero di prenotazioni per tenere in piedi i collegamenti.ha deciso disettimanali dallo scalo ibleo per Roma e Milano Linate, garantendole frequenze diverso i due aeroporti per garantire i viaggiatori che si muovono a inizio e fine settimana lavorativa. La compagnia si era aggiudicata ildi euro che avrebbe dovuto garantirei collegamenti con due frequenze al giorno verso Roma-Fiumicino (tariffa per i residenti, a 58 euro) e una volta al giorno per Milano Linate (tariffa per i residenti, 71 euro).ha fatto sapere che riprenderà i, dopo avere coperto domenica 10 gennaio la tratta con Milano Malpensa. L'aeroporto di Comiso ha chiuso il 2020 con poco più di 91.000 passeggeri, il 73 per cento rispetto al 2019.