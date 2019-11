Alitalia, è il giorno degli incontri al Mise

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo Economico,, non molla e continua a cercare la quadra per impedire il collasso di. Oggi giovedì 28 novembre sono previsti incontri conAmministratore delegato die, a parte, con i tre Commissari,L'obiettivo è riuscire a conferiredi euro, introdotti dal Decreto fiscale, per dare respiro alle esigue casse della compagnia aerea, senza che la UE veda nell'operazione un aiuto di Stato facendo scattare le relative procedure.Lufthansa ribadirà la propria disponibilità a fungere da, così come la richiesta di ristrutturazione il cui primo atto potrebbe essere ilai servizi a terra a una nuova società. Qui entrano in gioco, com'è ovvio, iche vorranno opportunelegate alla sostenibilità di tale passaggio.Il coinvolgimento di Lufthansa, ma avvierebbe un processo didi esercizio e nel contempo, ma solo sulla carta, potrebbe servire a riportare in giocoIl vettore tedesco è chiaramente, ma difficilmente potrà stringere accordi senza un impegno in prospettiva che aiuti ae consolidare l'operatività che nell'ultimo anno ha visto crescere l'utenza sulle rotte intercontinentali. Quanto ai tre, il loroper dare corso all'ormai indifferibile piano di ristrutturazione, strumento di garanzia per assorbire i 400 milioni necessari al proseguimento dell'attività di volo.