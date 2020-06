Alitalia: dopo le nomine al vertice, prende forma la Newco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La conclusione delsegna un punto di svolta nel percorso di rilancio della compagnia aerea che sarà a, nell'attesa di individuale partner privati in grado di condividere e sostenere con adeguata partecipazione il piano industriale.La presenza di, da chief business officer a amministratore delegato, viene considerata unadal punto di vista dell'organizzazione operativa, che prelude a quella strategica. Lazzerini è notoriamente sostenitore dell'attività di feederaggio, finora affidata alla componente cityliner della compagnia aerea, verso i voli a lungo raggio in partenza da Fiumicino e Malpensa.I collegamenti dagli aeroporti del nord Italia, così come quelli dalle isole, verso la capitale sono stati oggetto di dibattito nelle ultime settimane ed è certo che, nel riassetto,senza praticare tariffe fuori mercato sulle tratte interne. Sul fronte delle collaborazioni con altri vettori internazionali, escluse quelli che hanno ricevuto aiuti di Stato con il benestare della Commissione Europea, leper rigenerare alleanze proficue.La ripresa, ancora lontana, delle quote di mercato del trasporto aereo passeggeri, causa perdurare della pandemia, è destinata a influenzare il divenire degli accordi che appaiono comunque necessari., che, va ricordato, possiede una quota di partecipazione in Air France/Klm.La scelta dialla presidenza risolve anche il nodo del massimo vertice. Le due figure di riferimento del, la quale aveva sollecitato la conclusione celere del triennio di amministrazione straordinaria. Si parte da una dotazione di 3 miliardi, con una formula che dovrà, e la prospettiva di una flotta di 105 aeromobili.