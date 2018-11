Alitalia, dopo l'addio di Gubitosi incognita sul nome del Commissario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'addio diche una settimana fa è stato nominato Amministratore Delegato diin casaresta una casella da riempire. Oppure no. Le norme, infatti, impongono poche soluzioni: i commissari possonoma non una "coppia".Questo il dilemma che il governo è chiamato a risolvere in queste ore per fare chiarezza nel futuro, ancora da scrivere, diDue, dunque, le opzioni percorribili: riportare il numero dei commissari a quota tre, procedendo ad una nomina, oppure lasciare al comando neluno dei due commissari ancora in sella,, al momento in pole, e- Mentre il futuro della compagnia aerea appare ancora incerto - tra l'esigenza di cercare il giusto partner, la necessità di trovare un commissario che sostituisca appunto l'uscentee la scadenza ormai alle porte del prestito ponte - la leader della Cgilminaccia una mobilitazione.ha minacciato. Riconoscendo però che Alitalia ha fatto unoMa rispetto alla scelta di avere un partner industriale, ha ammonito: