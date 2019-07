Alitalia, 4 offerte per partecipare alla newco: Atlantia, Toto, Lotito e Avianca

Alitalia, sono quattro le lettere inviate a Mediobanca, in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato, per partecipare alla newco del vettore italiano. Anche il gruppo Toto si è fatto avanti per partecipare alla nuova società e lo ha fatto presentando un'offerta a Mediobanca con una lettera inviata prima delle 18 di oggi. Il gruppo Toto, dunque, ha presentato un'offerta per partecipare alla newco Alitalia. La lettera, a quanto si apprende, è stata inviata a Mediobanca, che in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato aveva sollecitato l'invio da parte degli interessati, come previsto entro le 18 di oggi.

Oltre al gruppo Toto, anche Atlantia, Claudio Lotito e il patron di Avianca, German Efremovich, hanno risposto, a quanto si apprende, a Mediobanca, advisor di FS, presentando un'offerta per la newco Alitalia. L'interesse è stato espresso anche dal gruppo Toto.



