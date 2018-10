Alitalia, dietrofront di Lufthansa: NO ad ingresso insieme al Governo

(Teleborsa) - Mentre si avvicina a grandi passi la scadenza per la presentazione delle offerte su, Il gruppo FS va avanti nella preparazione di un'offerta che sia vincolante per le attività dell'ex compagnia di bandiera. Vale la pena di ricordare che Ferrovie dello Stato, finora ha presentato un'offerta non vincolante per Alitalia.Domani 31 ottobre, infatti, scadrà il termine ultimo per presentare le offerte e mentre secondo fonti, le FS dovrebbero presentare formalmente l'offerta vincolante ai commissari della compagnia, Lufthansa si tira indietro., CEO del vettore tedesco fa sapere che Lufthansa "non è interessata" a investire insieme al Governo italiano in una compagnia aerea in ristrutturazione.Ora bisognerà attendere il via libera del CdA di FS all'ingresso come azionista di riferimento in. In queste ore, visti i nodi da sciogliere, il Governo starebbe pensando di allungare i tempi della gara ai primi mesi del prossimo anno proprio per consentire una scelta pesata del partner industriale che dovrebbe poi affiancare lenella gestione della newco Alitalia.













