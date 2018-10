Alitalia: Di Maio, entro fine mese si può chiudere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il nostroper Alitalia è. Serve un controllo pubblico, ma dobbiamo anche attrarre partner privati. Sonoanche questo dossier". Così ila Radio Anch'io su Radio 1 che ribadisce "". Un pensiero va a tutti coloro che ci lavorano, "non abbiamo alcun interesse allo spezzatino né a svenderla a chi si vuole fregare le rotte, ma non vuole rilanciare questa compagnia".Per il rilancio di Alitalia - ha aggiunto Di Maio - "" ma. "Abbiamo già un prestito ponte che è stato fatto ad Alitalia dal governo precedente, convertiamo una parte di quello in equity e poi tutta un'altra parte la raccogliamo sul mercato con gli attori privati. Per esempio sarebbe".Ilin audizione ieri alla commissione Lavori Pubblici e Industria del Senato circa la situazione economico-finanziaria della compagnia aerea, ha affermato che l'azienda va meglio ". La società sta crescendo in termini di ricavi" ma ha espresso "che - ha spiegato - "si rifletterà non tanto su quest'anno, ma porterà ad un aumento importante dei costi l'anno prossimo".