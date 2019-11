Alitalia, Delta conferma impegno con 100 milioni. Conto alla rovescia per la Newco

Ultimo aggiornamento: 15:57

«Delta continua a lavorare con Ferrovie dello Stato e Atlantia e conferma di essere pronta a investire fino a 100 milioni di euro per una quota del 10% in Alitalia». Lo fa sapere un portavoce della compagnia americana interpellato dall'agenzia Ansa, aggiungendo che «Delta resta impegnata a mantenere la propria partnership con Alitalia nel futuro».Inizia dunque ilper la presentazione dell'da presentare entro il 21 novembre. La proposta dovrà decretare la nascita dellae segnare il cammino verso il closing che, a capo della cordata che comprendecon l'aggiunta del partner industriale che a questo punto dovrebbe essere Delta, intende portare a termineLa scelta disembra ormai avviata perché al di là della quota di partecipazione nella misura del 10% (Fs e Atlantia sono pronte a sottoscriverne il 37,5% a testa, con il MEF al 15%), offre le necessarieper unacon le progettualità di rilancio di Alitalia e sembra più propensa a unarelativamente allesenza andare a intaccare gli interessi condivisi soprattutto con Air France-KLM, di cui è socio. Sullo sfondo resta però ancora aperta la possibilità di una oferta dei tedeschi di Lufthansa.Domani, martedì 12 novembre, i tre commissari di Alitalia,, dovrebbero ricevere lesulla formulazione della cordata e a loro volta. A dare concretezza all'assetto della equity per la creazione della Newco anche le garanzie che starebbero maturando con il Governo per una soluzione innovativa sul fronte delle concessioni autostradali, basate su una revisione degli accordi, tale da permettere ad Atlantia di sostenere l'investimento in Alitalia.