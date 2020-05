Alitalia: da Synergy Europe manifestazione di interesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mossa a sorpresa del finanziere, il quale ha avanzato la proposta di acquisto diattraverso, società di diritto lussemburghese che fa parte del. Efromovich si è rivolto con una lettera al ministro per lo Sviluppo Economico,e al commissario straordinario di Alitalia,. Una manifestazione di interesse che si inquadra in una più realistica ipotesi partenariato pubblico privato.Synergy Group definisce gli obiettivi di Alitalia, che dovrebbero riassumersi nelle rotte a lungo raggio e nel rilancio del cargo, nel rinnovo della flotta e il mantenimento dei tre asset principali (aviazione, manutenzione, servizi a terra), con valorizzazione del personale di terra e di volo.A margine della proposta di Efromovich, avanzano le sollecitazioni del mondo sindacale. Lasi dice preoccupata che "mentre in Italia si prende tempo, le principali compagnie aeree europee pianificano il loro futuro e i loro Governi si preparano all'ingresso nel loro capitale", aggiungendo che "a un mese dall'annuncio della nazionalizzazione della compagnia di bandiera, ancora si discute di quanti aerei debba avere in dotazione, si trascura il segmento cargo e si abbandonano rotte strategiche come la Roma-New York".