(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato nella riunione a Roma di oggi mercoledì 13 febbraio, alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Air Lines ed easyJet a essere partner industriali di FS Italiane nell'operazione Alitalia, ha deliberato di avviare una trattativa con le citate Compagnie aeree, al fine di proseguire nella definizione degli elementi portanti del Piano della nuova Alitalia.



La nota di FS non precisa se le trattative con la compagnia americana e con la low cost britannica intendano un sodalizio tra loro, o se entrambe agiscano per proprio conto. E per quanto riguarda Delta non è stata reso noto se il vettore statunitense abbia intenzione di entrare nel capitale Alitalia anche congiuntamente ad Air France-KLM, con la quale ha da anni un accordo per la gestione delle tratte aere sul Nord Atlantico. © RIPRODUZIONE RISERVATA