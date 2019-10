Alitalia, concluso vertice a Palazzo Chigi. Resta nodo Atlantia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' durato circa un'ora il vertice a Palazzo Chigi sul dossier. Presenti il premier, il ministro dello Sviluppo Economico, il ministro dei Trasporti, il ministro dell'Economia, il ministro dei Beni culturalie il ministro degli EsteriSecondo indiscrezioni stampa al centro dell'incontro ci sarebbero state le perplessità avanzate da Atlantia a Patuanelli sul piano industriale della compagnia e le modifiche richieste per poter proseguire nell'operazione.In mattinata si erano visti invece i commissari dell'ex compagnia di bandiera con i vertici dei partner che dovrebbero presentare un'offerta: il direttore generale di Atlantiae l'Amministratore Delegato di FsIrritati i sindacati dellal, con il segretarioche chiede "un atto di responsabilità di tutte le parti interessate. Il ministro dello Sviluppo Economico che gestisce il dossier ci dovrebbe convocare per aggiornarci sull'evolversi della situazione, visto che egli stesso ha ripetuto più volte che ilper addivenire a un accordo che vada in quella direzione e che questi colpi di scena influiscono negativamente sul buon clima organizzativo che i commissari sono riusciti a determinare con il loro operato".