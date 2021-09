Alitalia, commissari smentiscono vendita flotta a 1 euro

1 Minuto di Lettura

Martedì 7 Settembre 2021, 16:30







(Teleborsa) - I Commissari di Alitalia precisano che "affermare che Alitalia venda a un euro la sua flotta è una semplificazione giornalistica fuorviante e foriera di interpretazioni non corrette".



La smentita arriva dalla struttura commissariale in risposta ad indiscrezioni giornalistiche, pubblicate da alcuni quotidiani, che parlavano di un'offerta di 1 euro di ITA per il ramo aviation della compagnia.



"L'operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione Europea - sottolineano - è molto complessa e il valore di cessione deve tener conto dei valori attivi e passivi, che verranno valutati da un perito terzo indipendente, nominato ai sensi di legge".