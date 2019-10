Alitalia, CdA Atlantia: va avanti con la Newco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, ha "deliberato la" e, quindi, l'intenzione di Atlantia di "per l'acquisto da Alitalia SAI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ed Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria dei complessi aziendali a queste ultime facenti capo,, con lache apporti competenze commerciali, di network, operative, tecniche, di gestione e di management, che si impegni a condividere e far proprio il piano industriale, oltre a sottoscrivere una quota di capitale nella Newco".La partecipazione alla formulazione dell'offerta vincolante da parte di Atlantia - continua la nota - ", che la Società ritiene possano essere soddisfacentemente superati con", in merito: alla individuazione di un Partner Industriale che partecipi al capitale della Newco con una quota significativa; alla definizione finale del piano industriale della Newco, condiviso e fatto proprio dalche dovrà assumere un ruolo determinante nella responsabilità di gestione ed implementazione dello stesso; al raggiungimento di un accordo sull'assetto di governance e sul Top Management della Newco con gli altri soci;e, conseguentemente, senza un coinvolgimento nella gestione corrente della stessa al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse, detenendo Atlantia la quasi totalità della partecipazione al capitale di Aeroporti di Roma S.p.A..Da ultimo, il CdA di Atlantia sottolinea ", tra le quali: l'esigenza che l'Amministrazione Straordinaria sia messa in condizione di gestire i complessi aziendali fino al closing dell'operazione e il necessario turnaround organizzativo, anche attraverso idonei strumenti di mitigazione sociale; la clearance comunitaria in merito ai provvedimenti finanziari adottati in favore di Alitalia; le iniziative istituzionali necessarie per consentire ad Alitalia l'armonico sviluppo del Piano Industriale a condizioni di mercato.